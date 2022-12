25 Dicembre 2022 15:20

Non c’è nulla di cui vergognarsi nell’essere diverso dagli altri. È questo il messaggio che lancia “Il panda con le ali“, la canzone vincitrice della 65ª edizione dello Zecchino d’Oro. Il brano è stato scritto e musicato da Virginio e Daniele Coro. A interpretarlo Mariapaola Chiummo, bimba siciliana di 7 anni, originaria di Scicli (Ragusa), accompagnata dal Piccolo coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

La canzone racconta la storia di un piccolo panda nato con un paio di ali, una bianca e una nera, che lo rendevano diverso dagli altri panda. Preso in giro da tutti per la sua diversità, il panda con le ali è riuscito a trovare nella sua unicità il motivo per ‘spiccare il volo’.

“È una canzone che parla di inclusione e di unicità – spiega Virginio – di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità“. Al secondo posto si è classificata “La canzone della settimana”, di Eugenio Cesaro e al terzo “L’orso col ghiacciolo” (testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa).