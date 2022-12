Linea Verde Life torna in Sicilia: il 17 dicembre Cefalù protagonista su Rai 1

12 Dicembre 2022 11:42

Dopo le riprese che hanno visto protagonista la troupe Rai durante la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti e il bagno di folla per la conduttrice Daniela Ferolla, Cefalù è pronta ad andare in onda su Linea Verde Life. La puntata in cui si potranno ammirare le bellezze della città sul mare è programmata per sabato 17 dicembre alle ore 12.30, come di consueto su Rai Uno.

Le telecamere della Rai hanno girato una puntata all’insegna della bellezza e della sostenibilità ambientale, punti di forza delle attrattive turistiche della città normanna.