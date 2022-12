Storia, Tecnologia, e Futuro dei Ponti sospesi: un libro straordinario che guarda al Ponte sullo Stretto e onora l’eccellenza dell’ingegneria

19 Dicembre 2022 16:46

C’è molto del Ponte sullo Stretto di Messina nel libro “Ponti Sospesi – Storia, Tecnologia, e Futuro – Dalle liane al Ponte di Gibilterra passando per lo Stretto di Messina” scritto da Marco Peroni e pubblicato da SilvanaEditoriale, con la preziosa prefazione del prof. Enzo Siviero. Il libro illustra il sistema costruttivo del ponte sospeso analizzandolo per prima cosa nel suo percorso storico focalizzandosi sull’aspetto della sua resistenza all’azione del vento e di come, negli anni, sia stata affrontata questa problematica. “Ponti sospesi. Storia, tecnologia e futuro. Dalle liane al Ponte di Gibilterra passando per lo Stretto di Messina” rappresenta la summa delle informazioni e degli studi che Marco Peroni e il team del suo studio Marco Peroni Ingegneria hanno raccolto e condotto nel corso del tempo sul tema dei ponti sospesi. In questo libro si intende innanzitutto spiegare perché il sistema strutturale in questione è migliore rispetto agli altri disponibili, per poi ripercorrere le tappe storiche e gli eventi focali che hanno permesso l’evoluzione e il progresso ingegneristico nel campo della realizzazione dei ponti sospesi. Queste costruzioni hanno preso forma molto tempo fa, ai primordi dell’architettura: in origine sono state utilizzate da tribù africane e asiatiche e realizzate con semplici funi di vimini tese tra due ancoraggi: si tratta, dunque, di una delle più semplici e ancestrali forme costruttive mai eseguite dall’uomo.

La sezione centrale del libro è dedicata alla vicenda del Ponte sullo Stretto di Messina, a partire dalle prime idee di fine Ottocento, fino al progetto vincitore della gara di appalto, che viene illustrato nelle sue caratteristiche peculiari. Particolare attenzione è rivolta all’analisi della soluzione proposta da Sergio Musmeci, alla cui idea e alla cui persona sono dedicate delle apposite schede. Si tratterà anche della tesi di laurea dell’ing. Marco Peroni, che ha approfondito e verificato la proposta del grande progettista romano.

E’ possibile acquistare il libro all’apposito link: https://www.silvanaeditoriale.it/libro/9788836649372

L’autore ha raccontato che il libro è nato da un progetto “concepito durante il periodo di restrizioni per la pandemia del Covid, periodo durante il quale ho trovato il tempo e la concentrazione per radunare in un testo organico tutto il materiale che avevo raccolto negli ultimi 15 anni riguardo al tema dei ponti sospesi. E a seguito degli interventi in Senato e poi al congresso organizzato nel 2020 a Reggio Calabria sul Ponte“, e ha poi voluto ringraziare in modo particolare “Lilia Lega che ha curato la grafica del libro e impaginato tesi e immagini, a Elisa Cambiaghi di Silvana Editoriale che ha per prima creduto al progetto, a Sergio Di Stefano (coordinatore editoriale) che ci ha pazientemente guidato alla meta e a tutta la redazione della Silvana che è stata sempre a nostra disposizione con gentilezza e professionalità. E, non in ultimo, al Professor Enzo Siviero e alla Prof.ssa Alessandra Zanelli che hanno impreziosito il libro con due scritti di assoluto valore!“.