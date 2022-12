Il libro “Caro Professore” arriva a Siderno: presentazione nella Sala consiliare del Municipio jonico

19 Dicembre 2022 15:48

“Caro Professore” rilancia e sbarca in provincia, con una presentazione diretta ai cittadini dell’area jonica del comprensorio metropolitano. Verrà presentato domani, alle ore 17:30 presso la sala del Consiglio Comunale di Siderno, il libro curato da Giuseppe Falcomatà ed edito da Readaction, realizzato in occasione del ventennale della nascita della Fondazione “Italo Falcomatà”. Il libro racchiude più di un centinaio di lettere e disegni che i cittadini, adulti ma anche tanti bambini delle scuole reggine, hanno inviato al sindaco della Primavera di Reggio Calabria nel corso del suo mandato di primo Cittadino e nei mesi in cui ha dovuto affrontare la malattia che l’ha strappato alla vita l’11 dicembre 2001.

L’evento è patrocinato dal Comune di Siderno. Nel corso della presentazione, moderata dal giornalista Francesco Rende, sono previsti i saluti del sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, gli interventi di Sebi Romeo, Stefano Perri, Ilda Tripodi, Ilario Ammendolia e le conclusioni dell’autore, Giuseppe Falcomatà.