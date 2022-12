L’I.C. “Falcomatà-Archi” di Reggio Calabria protagonista nell’inclusione

6 Dicembre 2022 12:04

L’istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” lo scorso 3 dicembre ha dato risalto al vero senso educativo della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Istituita nel 1992 con la Risoluzione n. 47/3 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’iniziativa si prefigge l’intento di promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità per sostenere la piena inclusione delle persone con diversa abilità in ogni ambito della vita e combattere ogni forma di discriminazione e violenza.

È stata un’occasione per condividere valori di civiltà all’interno della comunità scolastica e per riflettere sui diritti umani fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione. L’Istituzione Scolastica, profondamente attenta all’inclusione ed al benessere di tutti gli alunni e nello specifico degli alunni con diverse abilità, quotidianamente utilizza strumenti e misure di accompagnamento mirati e modellati sui bisogni di ciascuno, promuovendo numerose iniziative culturali e sociali con particolare attenzione alle attività di formazione e di informazione.

La “Giornata Internazionale delle persone con disabilità” occupa quindi un posto rilevante tra le tante iniziative previste nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto per fornire a studenti e famiglie un servizio professionale e prestigioso e per accogliere e rinnovare le “buone pratiche” educative e didattiche. Comprendere, assimilare e riproporre le differenze sono le tre chiavi per imparare a rispettare chiunque e per qualunque ragione. Questo è quanto caratterizza ormai da tempo l’attività dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”: la pedagogia e la didattica inclusiva, i valori dell’amicizia, del rispetto per le diversità e per la dignità umana, elementi che fanno grande una comunità educante.

“È un momento di grande attenzione verso i nostri amici, nessuno escluso, come testimoniano le tantissime iniziative che animano da sempre la nostra gloriosa istituzione scolastica” queste le parole con cui la Dirigente Scolastica, Serafina Corrado, ha commentato le numerose attività svolte. “Iniziative come questa sono, pertanto, occasioni da non perdere per confermare a noi stessi che siamo sulla via verso il recupero dei valori di civiltà, perché Il rispetto dell’altro non è un semplice atto di umanità, è il bisogno per eccellenza”, ha concluso la Dirigente, confermando così l’impostazione per la socialità e cura degli studenti, aspetti che da sempre caratterizzano l’Istituto Comprensivo nella direzione di un condiviso orizzonte di verso.