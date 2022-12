Santa Maria del Cedro, il 20 dicembre l’evento “L’Etrog e la Chanukkià simboli di un’identità”

17 Dicembre 2022 14:43

Il 20 dicembre 2022, alle ore 16.00, presso il Museo del Cedro, sito in Loc. Impresa, 87020, Santa Maria del Cedro (CS), si svolgerà la manifestazione “L’Etrog e la Chanukkià simboli di un’identità“. Si tratta di un’iniziativa organizzata dal Consorzio del Cedro di Calabria, in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), la Regione Calabria ed il Comune di Santa Maria del Cedro, durante la quale si assisterà all’accensione della Chanukkià, in occasione della terza sera della Festa delle Luci, ed alla presentazione del libro di Franco Galiano “Il Cedro nella realtà e nel desiderio” a cura del Consorzio del Cedro di Calabria (Edizioni Gridei).

L’evento è nato per promuovere il dialogo interculturale tra la cultura calabrese e quella ebraica, che vedono nel Cedro un simbolo identitario. In particolare, quest’anno abbiamo puntato su una visione della cedricoltura, intesa come ponte tra la Calabria e Israele, avente la forza trainante nei processi di integrazione e internazionalizzazione per la nostra regione, per cui è divenuta, in modo efficace, un’opportunità da cogliere affinché si possa diffondere la cultura del rispetto e della pacifica convivenza fra persone provenienti da culture diverse.

In sintesi, l’evento ha l’obiettivo di promuovere la coltura-cultura del Cedro in relazione agli aspetti multiculturali ad esso collegati, ponendo l’accento sulle possibilità insite nella nostra terra, crocevia di culture e di saperi che riecheggiano ancora oggi negli usi e nei costumi dei popoli che vi abitano.

Di seguito le personalità che parteciperanno all’incontro: Ugo Vetere (Sindaco di Santa Maria del Cedro), Angelo Adduci (Presidente del Consorzio del Cedro di Calabria), Leonardo Caputo (Ricercatore CNR-ISPA di Bari), Leonardo Di Donna (Docente presso il Dip. di Chimica UNICAL), Franco Galiano (Presidente Accademia Internazionale del Cedro), Maria Cristina Rippa (Dirigente IPSSEOA Praia a Mare), Roque Pugliese (Referente per la Calabria della Comunità ebraica di Napoli), Giulio Disegni (Vicepresidente Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Cesare Moscati (Rabbino Capo Comunità Ebraica di Napoli), Gianluca Gallo (Assessore alle Politiche Agricole della Regione Calabria). Modererà l’incontro Paolo Di Giannantonio (Giornalista).