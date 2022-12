Le opere dei ragazzi del Pizi in mostra a Gioia Tauro

4 Dicembre 2022 20:31

Inaugurata questa mattina, presso la sala Fallara del Comune di Gioia Tauro la collettiva di pittura e scultura “Forme e Colori” che ospita i lavori degli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi, animando un movimento culturale nel-la città del porto che ha letteralmente ravvivato gli animi. “È la mostra della cultura, – ha sottolineato la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, durante il suo intervento – che deve aprire la mente e creare condivisione pura”. Graditissima l’esposi-zione delle opere degli studenti del “Pizi”, che hanno dato un grande contributo alla buona riuscita dell’evento, dimostrando di saper fare, di voler fare e che, a discapito di qualunque altra opinione, rappresentano un bellissimo futuro. L’arte è l’espressione della bellezza e non possiamo farne a meno già solo per il semplice fatto che rende la nostra vita più piacevole. “Educare i giovani alla bellezza è fondamentale – ha ribadito la dirigente Mallamaci – l’ arte è espressione della bellezza, è un momento di evasione, ha il potere di renderci liberi!”.

Di grande rilievo inoltre l’intervento del sindaco della città, Aldo Alessio, che ha di-mostrato entusiasmo nei confronti dell’iniziativa sottolineando il valore dell’arte e il risveglio culturale che sta animando la città. Presente anche il parroco della città di Gioia Tauro, don Antonio Scordo, che ha concluso sottolineando come l’artista è capace di cogliere la bellezza di Dio! Attraverso l’esposizione è possibile venire a co-noscenza degli artisti del luogo che lavorano per amore della loro terra. Oltre ai no-stri alunni, infatti, 40 artisti provenienti da tutta la Calabria hanno esposto le loro opere e i loro cuori ai tanti visitatori in cerca di condivisione.