Le cause della morte di Pelè: più forte del cancro e del Covid

29 Dicembre 2022 21:42

Un messaggio su Instagram, uno di quelli che non vorresti mai scrivere e che non ti auguri mai di leggere. Il dito che preme invio è quello della figlia Kely: “tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”. Il calcio apprende via social che Pelè è morto. Il campione brasiliano ha esalato il suo ultimo respiro nel letto dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, circondato dai propri affetti.

‘O’ Rei’ si trovava ricoverato nella struttura dallo scorso 29 novembre, sottoposto a un ciclo di cure dopo essere stato operato nel settembre del 2021 per un tumore al colon, ostico avversario che non voleva inchinarsi ai dribbling della stella verdeoro. Pelè ha resistito strenuamente nonostante l’età (82 anni) e diverse complicazioni. Le sue condizioni, infatti, sono drasticamente peggiorate, aveva contratto il Covid e gli è stata diagnostica una disfunzione renale e cardiaca. Il cancro all’intestino si è allargato a polmoni e fegato.

Nei giorni scorsi, il quotidiano “Folha di San Paolo” aveva scritto che l’ex Santos non rispondeva più alla chemioterapia e che era stato trasferito nel reparto dedicato alle cure palliative. La famiglia aveva smentito, almeno in parte. Il bollettino medico dava notizia di un’infezione respiratoria “che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane in una stanza comune, è stabile, con un miglioramento generale delle sue condizioni di salute. L’ex giocatore continuerà ricoverato nei prossimi giorni per continuare il trattamento”.

Recente, il nuovo annuncio dell’ospedale: “ricoverato dal 29 novembre per una rivalutazione della terapia chemioterapica per un tumore al colon e la cura di un’infezione respiratoria, pseudonimo Edson Arantes do Nascimento, presenta una progressione della malattia oncologica e necessita di maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache. Il paziente rimane ricoverato sotto le necessarie cure dell’équipe medica”.

Oggi, 29 dicembre, a due mesi esatti dal ricovero, l’annuncio della morte: “con rammarico annunciamo la morte oggi di Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Il decesso è avvenuto per il cedimento di più organi, conseguente alla progressione del cancro al colon associato alla sua condizione medica precedente. L’ospedale Israelita Albert Einstein si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che soffrono per la perdita del nostro caro Re del Calcio”.