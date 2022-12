L’Avis comunale di Falcone insignita del Premio Alata Solertia

18 Dicembre 2022 21:31

Celebrata nell’ ex aula di Chimica dell’ Università degli Studi di Messina la cerimonia di Consegna del Premio Alata Solertia. L’ evento è stato promosso dal movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira animato dal prof. Calogero Centofanti. Tra i premiati l’ AVIS Comunale di FALCONE che si è particolarmente distinta nella raccolta sangue il cui plasma risulta fondamentale nella gestione sia delle urgenze quanto degli ordinari interventi chirurgici e delle necessità dei talassemici. Il riconoscimento è stato conferito al legale rappresentante dell’ AVIS di FALCONE Orazio Antonio Minutoli dall’ avv. Silvana Paratore e dal rappresentante dell’ Associazione dei talassemici Fasted Messina Onlus Salvatore Isaja che hanno sottolineato come nel 2022 al 30 novembre sono stati 722 i donatori, 1196 le sacche di sangue ed oltre 700 le sacche raccolte con l’ Autoemoteca dall’AVIS di Falcone nei paesini della provincia, distanti dal Centro trasfusionale e dalle altre sedi di raccolta sangue.

L’ AVIS di FALCONE ha donato al comune di FALCONE e fatto installare nella piazza principale il Monumento alla Vita dedicato a tutti i donatori di sangue. Una realtà, ha sottolineato la Paratore, legale impegnato sul territorio nelle campagne di sensibilizzazione alla donazione del sangue, del midollo osseo e degli organi, che con volontari, infermieri e medici si alza alle cinque del mattino, parte con Autoemoteca per essere pronti già alle 7 sul posto di donazione. Ricordato inoltre il gesto dell’ AVIS di FALCONE che ha donato al comune di PATTI una sedia Job per i disabili per esser portati in acqua a mare in estate. Applausi e consensi nella gremita aula universitaria sono stati rivolti al gruppo coeso dell’ AVIS di Falcone al momento della premiazione