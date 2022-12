Lamezia Terme: Capodanno in piazza con Dj Martin Klein e Federica Carta

26 Dicembre 2022 14:44

Un Capodanno a suon di musica e tanto divertimento a Lamezia Terme. A partire dalle ore 23,59 del 31 dicembre, sul Corso Numistrano, il dj Martin Klein di Radio 105 e la giovane cantante Federica Carta, allieva del talent show “Amici” (sedicesima edizione), saranno i protagonisti dell’evento “L’anno che verrà” promosso dal Comune di Lamezia Terme che ha scelto la proposta artistica della Esse Concerti. Ad aprire la grande festa della musica, il dj set accompagnato dal lancio di gadget e a seguire, le melodie della bravissima interprete Carta.

Martin Klein è un volto noto della radio nazionale, dal 2020 conduce quotidianamente alle ore 13 il programma 13PM, trasmissione che, secondo i dati di ascolto, è il programma più ascoltato in tutta Italia in quella fascia.

Federica Carta, invece, nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme al rapper Shade, classificandosi al diciottesimo posto con il brano “Senza farlo apposta”. In un’atmosfera festosa, in piazza, sabato sera, si farà un countdown tutti insieme per dare il benvenuto al nuovo anno.