Lamezia Terme, anziano contromano sull’A2: fermato dalla Polizia Stradale

1 Dicembre 2022 15:16

Questa mattina intorno alle ore 9, un’anziano a bordo della propria auto è stato fermato sull’A2 Salerno-Reggio Calabria e precisamente a Lamezia Terme, da una pattuglia della Polizia Stradale mentre stava percorrendo la strada contromano. L’uomo probabilmente al momento di immettersi in autostrada, si è confuso e non è riuscito a prendere la strada nel giusto senso di marcia finendo nel verso opposto. La pattuglia della Stradale ha quindi fermato l’auto per evitare che si potessero verificare incidenti.