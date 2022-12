Gioia Tauro, laboratorio natalizio al Museo Archeologico Metauros | PROGRAMMA

14 Dicembre 2022 17:16

In occasione delle festività Natalizie il Museo archeologico Mètauros propone un laboratorio creativo Natale al Museo. Attacchi d’arte dalle ore 09.30 alle ore 12.00 di sabato 17.12.2022 con apertura straordinaria. L’evento, organizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana delegazione di Gioia Tauro e l’associazione Socio Culturale Zoì, è stato programmato con l’intento di attivare la partecipazione cittadina e stimolare attraverso l’attività ludica dedicata ai più piccini la comprensione del patrimonio e delle collezioni archeologiche conservate nel museo che saranno fonte di ispirazione per la realizzazione delle creazioni laboratoriali in tema natalizio.

Il laboratorio si terrà nei locali temporanei del Museo Archeologico Métauros presso il complesso storico/architettonico le Cisterne. Il laboratorio si articolerà attraverso una fase conoscitiva degli usi e decori nelle pitture vascolari Calcidesi che saranno ispirativi per le creazioni realizzate dai bambini e utilizzate come decori per comporre l’albero di natale del Museo. La condivisione Culturale come risorsa inclusiva per tutti i livelli di pubblico, che vuole essere uno strumento di divulgazione e partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini.

Di seguito i dettagli dell’iniziativa di sabato 17 Dicembre:

ore 09.30

Accoglienza e introduzione al laboratorio a cura del personale del Museo

a seguire

Laboratorio “Natale al Museo. Attacchi d’arte”, a cura dell’Associazione Socio Culturale ZOÌ

Informazioni Evento:

Data Inizio: 17 Dicembre 2022

Data Fine: 17 Dicembre 2022

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione: tramite mail e/o telefono massimo 15 posti fascia d’età 5-11 anni

Luogo: Gioia Tauro, Museo archeologico Métauros presso sede temporanea Le Cisterne

Orario: 08.00-12.00

Telefono: +39 3206130881

E-mail: drm-cal.metauros@cultura.gov.it