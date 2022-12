La calabrese Simona Loizzo diventa componente della commissione cultura della Camera

27 Dicembre 2022 09:05

L’on. Simona Loizzo è entrata a far parte della commissione cultura della Camera. Il deputato della Lega è già componente della commissione sanità. “Sono orgogliosa di questo importante incarico – ha detto Loizzo – che porterò avanti con serietà e impegno anche nell’interesse della mia regione. La commissione cultura- ha aggiunto l’esponente leghista – ha una funzione strategica nell’elaborazione legislativa di misure concernenti la politica del territorio incentrata sulle iniziative di promozione e di tutela del nostro grande patrimonio artistico”.

“Il ministro Sangiuliano, il vice ministro Borgonzoni e il sottosegretario Sgarbi stanno già lavorando bene per una discontinuità con un passato – ha aggiunto Loizzo – caratterizzato da una visione strabica delle risorse umane e storiche della nostra nazione che, invece, ha bisogno di riscoprire e valorizzare ricchezze straordinarie tenute per troppo tempo in embargo”.