Kiwanis di Barcellona P.G.: sabato si è svolta infatti la cerimonia di conferma del Presidente,

Ieri è stata una grande giornata per il Kiwanis di Barcellona P.G.. Si è svolta infatti la cerimonia di conferma del Presidente, il Dott. Comm. Luigi La Rosa con l’investitura dei Soci Fondatori. Una serata a cui hanno preso parte le più alte autorità Kiwaniane dei distretti locali e degli altri Club Service come il Rotary Club di Barcellona P.G., ma che ha visto altresì protagoniste anche prestigiosissime quanto illustri cariche politiche di rilievo non indifferente. Il Kiwanis nasce come Club Service a sostegno attivo dei valori umani, dei bambini e della collettività. Aspetti che il mondo Barcellonese ha bisogno di curare con estrema attenzione, oggi più che mai. Per migliorare Barcellona infatti, bisogna per il Club, sostenere i bambini affinché le generazioni di domani siano il meglio.

Finalità di cui il Sindaco di Barcellona, avv. Pinuccio Calabrò, si è impegnato – durante il suo apprezzatissimo intervento – a sollecitarne la promozione sì da consentire sempre più la crescita della nostra Città. Neppure il mondo della politica Nazionale e Regionale è stato insensibile a tali finalità. L’On. Pino Galluzzo, anch’egli presente alla cerimonia, ha ribadito quanto adesso siano diventate prioritarie. La cerimonia ha visto inoltre l’intervento di due Senatori del calibro di Ella Bucalo e Antonino Germanà. La Senatrice Bucalo, ben nota per le sue attività nell’ambito dell’autismo e non solo, ha palesato quanto la causa di questo nuovo Club Kiwanis sia tra quelle che gli stiano più a cuore nel suo lavoro. Non da meno è stato il sostegno al Club posto dal Senatore Antonino Germanà che durante il proprio intervento si è unito pienamente alle finalità di questo neo nascente Club.

Il Kiwanis Club di Barcellona P.G. ringrazia affettuosamente tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia e particolarmente: Il Rotary Club di Barcellona P.G., la FIDAPA sez. di Barcellona P.G., il Soroptimist Milazzo, i Luogotenenti governatori della divisione Kiwanis Sicilia 1, il Kiar, e i Kiwanis Club Messina, Messina Peloro, Messina Nuovo, Milazzo e Milazzo Città del Capo.