Alluvione Ischia, Floridia (M5S): “la parola condono in un decreto non significa che ci sia stato un condono”

1 Dicembre 2022 19:06

Le tenta tutte il senatore e capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Barbara Floridia, dopo l’informativa del Ministro Musumeci sulla disastrosa alluvione di Ischia, per difendere il leader pentastellato, l’ex premier Giuseppe Conte, dall’accusa di aver dato vita a un condono edilizio nel 2018, durante il Governo giallo-verde formato dai grillini e dalla Lega di Matteo Salvini.

“Che ci sia la parola condono in un decreto non significa che ci sia stato un condono. Io sono contro la mafia, che significa? Che sono per la mafia? No, ho detto l’esatto contrario. I condoni – rimarca Floridia – li hanno fatto i governi di centrodestra”.