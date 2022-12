12 Dicembre 2022 13:44

Al fine di consentire alla Società Messina Servizi Bene Comune interventi di scerbatura, domani, martedì 13, sul lato monte di via Natoli, per un tratto di 60 metri a sud dell’intersezione con via Caio Duilio, dalle 7 alle 19, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta.