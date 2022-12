“Intelligenza artificiale”, nuovo corso al “Volta” di Reggio: “sperimentazione che dà lustro alla Calabria” | FOTO e INTERVISTE

16 Dicembre 2022 17:41

E’ stato presentato poco fa al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, il nuovo corso di “Intelligenza artificiale”, già avviato in via sperimentale dall’anno scolastico 2022/2023. Il Dirigente Maria Rosa Monterosso si è detta “estremamente soddisfatta. L’intelligenza artificiale -rimarca- è un tema cardine del dibattito scientifico attuale, destinato ad acquisire sempre maggior rilevanza e centralità nella nostra società, tanto da essere considerato chiave per il rilancio dell’economia e la trasformazione digitale nel Piano della ripresa dell’Europa”.

Carlo Morabito, docente di Ingegneria Elettrica all’Università Mediterranea, sottolinea: “si vuole creare un percorso parta dal Liceo per arrivare più preparati sull’argomento all’Università. Tra qualche anni i ragazzi troveranno un mondo ancora più incardinato sull’intelligenza artificiale”. Per il vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi, “questo corso è una sperimentazione che dà lustro alla Calabria. E’ fondamentale creare una scuola moderna, innovativa, con grandi idee, che dia opportunità ai nostri giovani e spunti di riflessione”.