Incidente in viale Palatucci a Messina, Carbone: “realizzazione della rotonda non è più rimandabile”

2 Dicembre 2022 11:17

Il consigliere di “Fratelli d’Italia” Dario Carbone – considerato l’ennesimo grave incidente occorso tra due autovetture nella serata di ieri che va ad aggiungersi alle decine avvenuti nello stesso punto – ha chiesto ufficialmente all’Amministrazione Comunale e al Dipartimento Viabilità del Comune di Messina di realizzare urgentemente una rotonda in Viale Giovanni Palatucci all’Annunziata all’incrocio che conduce all’imbocco della galleria “Giostra-Annunziata”.

“Prima o poi ci scapperà il morto! L’incrocio in Viale Giovanni Palatucci che conduce all’imbocco della galleria “Giostra-Annunziata” ha registrato ieri sera l’ennesimo gravissimo incidente che va ad aggiungersi alle decine avvenuti nello stesso punto recentemente. Non è più procrastinabile la realizzazione di una rotonda in tale punto ed ho formalizzato e protocollato una richiesta in tal senso all’Amministrazione Comunale ed al Dipartimento Viablità”, ha dichiarato il Consigliere di “Fratelli d’Italia” Dario Carbone.

“Auspico che l’Ammnistrazione accolga una proposta di buon senso volta a tutelare i centinaia di cittadini che giornalmente percorrono ed oltrepassano quel maledetto incrocio prima che si consumi l’ennesima tragedia sulle strade messinesi”, conclude Carbone.