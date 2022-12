Messina, tragedia sulla provinciale 12: auto fa un volo di 10 metri, muore un 38enne

31 Dicembre 2022 17:50

Ultimo giorno del 2022 tragico per la provincia di Messina. Nella tarda mattinata di oggi, è avvenuto un drammatico incidente stradale sulla provinciale 12 tra Sant’Alessio Siculo e Limina. Un 38enne, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un ponte per circa dieci metri fino ad arrivare in un torrente. La vittima è un uomo dì Forza d’Agrò.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco ed un’ambulanza del 118, che ha fatto giungere anche l’elisoccorso ma per il giovane non c’è stato niente da fare.