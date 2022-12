24 Dicembre 2022 11:16

Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, proprio in prossimità dello svincolo di Rosarno in direzione Sud. Nel sinistro sono coinvolte due auto, visibilmente distrutte, in particolare una Nissan Juke grigia che ha riportato gravissimi danni. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i primi soccorsi. Il traffico è bloccato.