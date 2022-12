Messina, giovedì 15 dicembre l’inaugurazione del campo sportivo polivalente dell’I.C. Giovanni XXIII

12 Dicembre 2022 20:12

Giovedì 15 dicembre, alle 9.30, sarà inaugurato il campo sportivo polivalente nel plesso Don Orione dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, realizzato in collaborazione dell’impresa sociale “Con i bambini e Fondazione di comunità” di Messina.

Un evento atteso da famiglie e studenti della Secondaria di primo grado. Per il taglio del nastro saranno presenti il dirigente scolastico, Piero La Tona e il presidente dell’Impresa sociale, Gaetano Giunta, il provveditore agli studi, Stello Vadalà, il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, i presidenti della seconda e terza municipalità, Davide Siracusano e Alessandro Cacciotto. Presenti all’evento anche i progettisti del campo, gli architetti Vito Munafò e Giuppi Sindoni e la ditta Seminara che ha realizzato i lavori.

L’evento sarà allietato da giochi sportivi organizzati dal professore di Scienze Motorie, Giuseppe Tripoli, con gli studenti della Secondaria che faranno da tutor ai bambini delle quinte classi. L’evento è aperto a studenti e famiglie. “Un traguardo importante per la nostra scuola – commenta il dirigente Piero La Tona – il campo, voluto dalla precedente dirigente del nostro Comprensivo, Daniela Pistorino, è stato realizzato grazie all’impegno della Fondazione di Comunità presieduta da Gaetano Giunta. Noi come scuola abbiamo provveduto ai lavori di adeguamento dell’edificio. Una sinergia che ha permesso di restituire ai ragazzi uno spazio polivalente in cui poter praticare l’attività sportiva“.

“L’idea successiva è quella di realizzare un pallone pressostatico che possa coprire il campo per utilizzarlo anche quando piove – conclude il dirigente – intervento che potrà essere attuato grazie ai fondi Pon- Fers 10.7.1 ottenuti in questi giorni, che ammontano a circa 29mila euro. Questo campo sportivo rappresenta per noi un importante traguardo, raggiunto grazie alla sinergia con il territorio. Un percorso di crescita educativa e sociale che fornisce nuovi stimoli al territorio, ai nostri ragazzi e alle loro famiglie“.