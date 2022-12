Reggio Calabria, il 19 dicembre la conferenza “Il Natale nell’arte in Calabria: spunti di riflessione e temi iconografici”

19 Dicembre 2022 12:09

Lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “De Nava” promuovono la conferenza “Il Natale nell’arte in Calabria: spunti di riflessione e temi iconografici”. Dopo il saluto istituzionale, con il contributo di slides relaziona Cettina Nostro, storica e critica d’arte, già docente di Storia dell’Arte al liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria.

Coordina l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. L’itinerario si sviluppa in ambito artistico prevalentemente in Calabria, con una selezione dei più rilevanti temi iconografici afferenti alla Nascita di Cristo. Significative opere, tipologicamente e tecnicamente differenti, di varie maestranze, di artisti rilevanti, o a volte di autori ignoti sono esaminate attraverso una lettura differente, ma realizzata in profondità, privilegiando contenuti, segni e simboli. Ogni tema iconografico con il relativo contenuto teologico è collegato con le varie fonti scritte apocrife e canoniche. Inoltre se il punto di partenza sono certamente le opere d’arte presenti in Calabria, il confronto con opere d’arte italiane ed europee le chiarifica e apre nuovi orizzonti di ricerca