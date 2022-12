Il Comune lancia “Made in Palmi”, il progetto di valorizzazione delle eccellenze palmesi

22 Dicembre 2022 14:46

“Made in Palmi – Storie di eccellenze palmesi” è l’iniziativa ideata dall’Amministrazione Comunale di Palmi, Assessorato alle Politiche del Lavoro. “Un progetto – spiega l’Assessore Salvatore Celi – che ha l’obiettivo di raccontare le imprese, gli artigiani ed i lavoratori che si sono distinti per aver valorizzato, con la propria attività ed il proprio esempio, la nostra Città”. Il Sindaco Giuseppe Ranuccio ha evidenziato come “la crescita della nostra Comunità passa anche da un percorso di consapevolezza sulle nostre eccellenze e su quanto di buono e di bello i palmesi hanno saputo e sanno fare, portando in alto il nome della nostra Città”. La prima attività che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento è stata la rinomata Pasticceria Fiorino, che negli anni si è distinta in Italia e all’estero grazie ai prodotti locali come l’olio d’oliva e il bergamotto.

L’imprenditrice Stella Fiorino, visibilmente emozionata, ha voluto ricordare il padre Ciccio – fondatore dell’attività – ed il compianto fratello Carmelo, Avvocato ed amministratore comunale prematuramente scomparso. “I tanti sacrifici di questi anni – ha dichiarato – stanno dando i loro frutti, anche grazie alla qualità delle materie prime, che utilizziamo per far conoscere la nostra Città in Italia e nel mondo. Il riconoscimento ricevuto e l’iniziativa Made in Palmi rappresentano per noi e, mi auguro, anche per tante altre eccellenti attività palmesi un ulteriore tassello verso un futuro brillante della città, i cui capisaldi devono essere, per forza di cose, lo sviluppo del settore imprenditoriale e la valorizzazione del territorio”. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con altre storie d’eccellenza da raccontare.