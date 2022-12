Il Comune di Messina aderisce alla Giornata dedicata agli scomparsi

Il Sindaco Federico Basile ha aderito alla richiesta della Prefettura di Messina a diffondere sui canali istituzionali dell’Ente le informazioni utili in occasione della “Giornata dedicata agli scomparsi”. La ricorrenza, istituita il 12 dicembre del 2019 dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, rappresenta una occasione per favorire una maggiore conoscenza della problematica e degli strumenti a disposizione in caso di scomparsa di una persona, anche al fine di garantire maggiore tempestività nelle ricerche. “Quando qualcuno scompare…#ilTempoèPrezioso”, è la nuova campagna di comunicazione del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse che vuole rendere più efficace ed efficiente il sistema nazionale di ricerca facendo leva sul maggiore e consapevole coinvolgimento dei cittadini.

Per sensibilizzare e richiamare l’attenzione sul complesso fenomeno, l’Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse ha realizzato materiale informativo dedicato alle azioni da intraprendere in caso di scomparsa, con informazioni utili tra cui il riferimento al numero unico di emergenza 112 da chiamare appena si sospetta la scomparsa e suggerimenti utili per i casi in cui a scomparire sia una persona anziana o un minorenne. Il materiale informativo è reperibile sul sito del Commissario Straordinario per le persone scomparse al link.