“I Colori del Mediterraneo”: inaugurata la mostra con i quadri dell’artista Paolo Federico

10 Dicembre 2022 18:35

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura de Comune di Motta San Giovanni in collaborazione con la Pro Loco, è stata inaugurata, presso il Centro Sociale “Paolo Capua” di Lazzaro, la mostra “I Colori del Mediterraneo” con l’esposizione dei quadri dell’artista Paolo Federico.

Alla cerimonia hanno preso parte gli amministratori comunali Enza Mallamaci, Giusy Vacalebre, Andrea Casile, il sindaco di Montebello Jonico Maria Foti, gli esperti Saverio Verduci e Cinzia Messina, il presidente della Pro Loco Tiziana Cozzupoli, la dirigente scolastica Margherita Sergi.

L’autore, che ha ricevuto una targa per la sensibilità e l’attenzione con la quale dà voce e luce ai colori del Mediterraneo, ha donato due quadri raffiguranti il Castello Santo Niceto e la pineta del Colle Oleandro. La mostra, inserita nel calendario degli eventi per le festività natalizie predisposto dalla Pro Loco in sinergia con l’Amministrazione comunale e le associazioni del territorio, rimarrà aperta al pubblico da giovedì 9 a domenica 11 dicembre, dalle ore 16 alle ore 21.