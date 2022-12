Natale e Capodanno a Rende: grande festa e straordinarie attrazioni con Happy Circus

10 Dicembre 2022 10:32

Grande festa a Rende per festeggiare insieme Natale e Capodanno e tutti gli altri giorni, con le straordinarie attrazioni dell’internazionale Happy Circus dei fratelli Medini, dal 22 dicembre al 16 gennaio, nella località calabrese, per Capodanno, veglionissimo con gli artisti del circo. Una grande città viaggiante, con artisti premiati al Festival di Latina, cavalleria, esotico, savana e rettili, il circo con più animali in Italia. Sguardo attento al sorriso dei piccoli e dei grandi spettatori, Happy Circus è un mondo fantastico, sotto il grande chapiteau, allegria, accoglienza e divertimento sono le parole mantra per i produttori dello show, Fulvio, Daniele e Bruno Medini.

Il grande e confortevole chapiteau, si trova a Rende, in via Londra, area Luna Park.

In programma i seguenti spettacoli: dal 22 al 24 dicembre, ore 17.30 e ore 21.00; 25 e 26 dicembre, ore 17.00 e ore 19.30; dal 27 al 30 dicembre, ore 17.30 e ore 21.00; 31 dicembre veglionissimo con spettacolo, inizio ore 21.30, spumante, panettone, balli e giochi, insieme al cast circense; 1 gennaio, ore 17.00 e ore 19.30; dal 2 al 5 gennaio, ore 17.30 e ore 21.00; 6 gennaio, ore 17.00 e ore 19.30; 7 gennaio, ore 17.00 e ore 21.00; 8 gennaio, ore 17.00 e ore 19.30; 9 e 10 gennaio, chiuso per riposo; dall’11 al 14 gennaio, ore 17.30 e ore 21.00; 15 gennaio, ore 17.00 e ore 19.30; 16 gennaio, unico spettacolo ore 17.30.

E’ possibile visitare lo zoo con una grande varietà di animali, sabato e festivi dalle 10.00 alle 13.00. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 3208814679 o visionare, la pagina Facebook Happy Circus. Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre, promo tribuna laterale, tutti a 7 euro; family day, tutti a 8 euro, 28 e 29 dicembre e 11 e 12 gennaio.

Happy Circus vi condurrà nel magico mondo del circo con Emanuel Medini, speaker dello spettacolo, reduce di successi e rilevanza internazionale, si passa da uno scenario all’altro durante le esibizioni, dal Western allo stile Indiana Jones, alla savana. Uno show di forte intensità, due ore di divertimento ed emozioni: il leggendario clown Vladi Rossi, premiato al Festival di Latina; acrobati, giocolieri, antipodisti, equilibristi; al filo l’equilibrista Sonny Giganti Junior; campionessa di pole dance acrobatica, Ljuba Medini; acrobazie con il duo Errani, Nicolas e Federica; alta giocoleria con Hernani ed ancora evoluzioni aeree con Leonard e l’abilissima antipodista Suellen Casu; al trapezio Whashington, Nicolas Errani, primato al Festival di Latina; maestosa cavalleria, i fantastici leoni di Sonny Caroli; gran valzer di animali esotici, con Ives Casu, cammelli, lama, zebra, watussi, yak e non poteva mancare l’ ippopotamo Hyppo; i simpatici pony ammaestrati; l’incantatore di serpenti Karacawa e la bellissima Xena con gli amici rettili e non solo, dal coccodrillo ai serpenti, alle tarantole; gli immancabili personaggi cartoon. Svelare tutto impossibile, scoprire lo show è possibile all’Happy Circus, dove la magia e lo stupore aleggiano sull’imponente chapiteau.