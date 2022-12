Ha preso il via “Diamante is Christmas”, il calendario degli eventi natalizi

8 Dicembre 2022 17:49

Ha preso il via il programma degli eventi “Diamante is Christmas”, che caratterizzerà le festività nella Perla del Tirreno con una serie di iniziative per grandi e piccoli e per vivere assieme il calore e le tradizioni di questo atteso periodo dell’anno. Spettacoli, intrattenimento per i bimbi, incontri culturali dedicati alla memoria e alle tradizioni e tanto altro ancora. Si è partiti ieri con l’accensione delle suggestive luminarie a Diamante e Cirella che rappresentano gli Alberi di Natale e la Natività. Dal 9 all’ 11 Dicembre al Museo D.A.C “Open Torneo Ping Pong – 1° Torneo dell’amicizia”. Il 10 Dicembre, alle ore 17,00 su Lungomare Mancini, artisti di strada con Performance di Fuoco, giochi con Babbo Natale, Fatine e Elfi. Dal 10 Dicembre al 20 Gennaio 2023, sempre presso il Museo D.A.C., la mostra fotografica “Uve Passe e Panicilli” L’ 11 Dicembre alle ore 16:00 in Piazza Mancini, per la gioia di grandi e piccini “Il Villaggio Di Babbo Natale” con giochi, animazioni e e tanti regali (In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella palestra dell’ex scuola elementare di Via Adolfo De Luna). Il 18 Dicembre alle ore 18:00, al Museo D.A.C. “Tànn’ e Mò” Una serata per ricordare Giovanni Grimaldi attraverso le sue poesie e con il ricordo di scrittori di Diamante e amici. Il 22 Dicembre, al Museo D.A.C. “Dolce Cedro”, degustazione guidata di specialità al cedro. Il 26 Dicembre alle ore 17.00 a Diamante lo spettacolo musicale itinerante con la Ottopiù Street Band.

Il 28 Dicembre alle ore 18.30, presso il Museo D.A.C. “40 Anni Con Telediamante”, una festa per la Tv che ha fatto la nostra storia. Nella serata “In…Canto di Natale ”, ospiti gli artisti della MTM Production con Simone Mango. Il 27 Dicembre ore 16.00 in Piazza S. Maria dei Fiori, a Cirella Christmas In Love! Tanto divertimento per i più piccoli, con truccabimbi natalizio, animazione, fotoricordo, babydance in compagnia di un ospite speciale e a cura dell’associazione Cotton Candy Animation. Il 30 Dicembre alle ore 17:00 a Diamante lo spettacolo musicale itinerante con la Ottopiù Street Band. Sempre il 30 Dicembre ore 18.30 – Chiesa Immacolata Concezione La Natività: Miriàm si racconta” Rappresentazione Teatrale a cura dell’Associazione “GLI In – Stabili ”. Il nuovo anno degli eventi parte il 5 Gennaio 2023 alle ore 17.00 in Piazza S. Maria dei Fiori a Cirella, con lo spettacolo Fuoco e Luci. Il 6 Gennaio 2023 ore 16:00, in Piazza Mancini “Befana In Piazza” spettacoli, giochi e tanto divertimento con la Befana. A seguire il Concerto di Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi Duo.Ricordiamo inoltre che fino al 15 Gennaio 2023, presso la Villa Comunale Pertini “Natale In Villa” a cura della Pro Loco Diamante – Cirella.