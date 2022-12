Guerra Ucraina, dagli USA sicuri: Zelensky presenterà piano di pace, c’è la data

23 Dicembre 2022 13:01

Diplomatici europei e ucraini sarebbero attualmente al lavoro per mettere a punto un piano di pace per far cessare la guerra in Ucraina. Lo afferma il Wall Strett Journal che sottolinea l’impegno di Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, nel voler trovare una via che possa portare alla cessazione delle ostilità. Ci sarebbe anche una data, indicata nel 24 febbraio 2023, il piano arriverebbe al primo anniversario dell’invasione russa.

Secondo quanto afferma l’autorevole testata americana, i rappresentati ufficiali di USA, Ucraina e Nato sono convinti che l’Ucraina, in un eventuale negoziato, potrebbe chiedere concessioni significative a Mosca, avendo ottenuto vittorie militari. Il segretario del Dipartimento di Stato degli Usa Antony Blinken ha dichiarato di aver discusso con i partner del G7 una proposta di pace in Ucraina, che ha definito “un buon inizio“.

“Non voglio dare scadenze a nulla, ma posso dirvi che stiamo studiando cosa ha proposto il presidente ucraino. Ho appena parlato al telefono con i nostri partner del G7, e questa è una delle cose di cui abbiamo parlato” ha affermato il Segretario di Stato, aggiungendo che “penso che i paesi di tutto il mondo stiano vedendo, ancora una volta, che gli ucraini vogliono la pace. Nessuno vuole la pace più del presidente Zelensky e del popolo ucraino. Sono loro che stanno soffrendo per l’aggressione. Ma deve essere equa e duratura“.