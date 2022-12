Congresso Fillea CGIL della provincia di Cosenza: Giuseppe De Lorenzo eletto Segretario Generale edili

7 Dicembre 2022 11:39

Si è tenuto ieri a Montalto Uffugo il Congresso della Fillea CGIL della provincia di Cosenza che ha visto l’unificazione delle 2 strutture Cosenza – Castrovillari ed ha eletto Giuseppe De Lorenzo Segretario Generale della categoria degli edili.

Come si è sottolineato dai numerosi interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito, anche la scelta di celebrare il congresso nella cittadina di Montalto Uffugo intende essere un segnale per porre l’attenzione sulla strategicità di questo territorio che dovrà ospitare uno dei più grandi cantieri d’Italia per la costruzione del raddoppio della galleria Santomarco con investimenti per quasi un miliardo e mezzo di euro ma, soprattutto, costituirà linfa vitale in termini di posti di lavoro per tutta la Calabria.

Lo stesso Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea CGIL, presente ai lavori congressuali, ha sottolineato l’alto potenziale dei progetti messi in campo sia in termini di risorse economiche, che di creazione di posti di lavoro.

Il neo segretario della struttura unificata, Giuseppe De Lorenzo, nel suo lungo e appassionato intervento, ha affrontato un’attenta analisi delle condizioni lavorative nel nostro territorio e dell’impatto sulle stesse della programmazione politica, senza tralasciare l’impegno, come sindacato, di porre al centro delle analisi strategiche i luoghi di lavoro, restituendo potere ai lavoratori, ponendo la sfida della produttività, degli investimenti e della partecipazione come interesse primario per una nuova cultura del lavoro.

Nella Relazione ha evidenziato, altresì, il lungo lavoro fatto per unificare le strutture di Cosenza e di Castrovillari in una sola struttura, lavoro condiviso con i centri regolatori Regionali e Nazionali, con le camere del Lavoro interessate e con i Lavoratori durante tutto il percorso congressuale.