Giornalisti del New York Times in sciopero per gli stipendi

Il primo in 40 anni per il New York Times: oggi piu’ di mille lavoratori scioperano per 24 ore per chiedere sostanziali aumenti, in un contesto di inflazione e aumento del costo della vita a New York. Circa 1.100 giornalisti e altri dipendenti del prestigioso quotidiano incrociano le braccia da giovedi’ a mezzanotte fino a venerdi’ alla stessa ora, dopo che le trattative su salari e contratto collettivo sono fallite, secondo quanto riferito il sindacato della stampa NewsGuild di New York. Centinaia di persone di tutte le eta’ e di tutti gli status si sono radunate giovedi’ pomeriggio davanti alla gigantesca sede della New York Times Company, nella parte occidentale di Manhattan, in un clima di protesta e di festa. Secondo il sindacato della stampa, NewsGuild, uno dei punti controversi e’ il rifiuto del management di aumentare significativamente i salari per quasi due anni, in un contesto inflazionistico nazionale e globale e mentre la New York Times Company, societa’ quotata, ha successo finanziario.