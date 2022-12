Reggio Calabria, sport e disabilità: lunedì il debutto di “Giochiamo per un Sorriso – Inclusive Edition”

17 Dicembre 2022 10:16

“Giochiamo per un sorriso”, nota e consolidata manifestazione benefica promossa in riva allo Stretto dalle Polisportive Giovanili Salesiane, si duplica nel format “Inclusive Edition”, la cui prima edizione è in programma lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 15.30, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria.

In attesa, quindi, dell’evento “classico” che si terrà nel mese di giugno 2023, gli organizzatori hanno concepito un’ulteriore opportunità per vivere tutti assieme un pomeriggio di sport all’insegna dell’inclusione e della gioia, con protagonisti ragazze e ragazzi con disabilità e ragazze e ragazzi normodotati. Una esperienza di condivisione che sarà ulteriormente arricchita dalla presenza delle atlete paralimpiche Anna Barbaro e Raffaela Battaglia, madrine e ospiti d’onore dell’evento di lunedì.

Alla manifestazione è associata una raccolta fondi per l’acquisto di una giostrina destinata a persone con disabilità da installare nell’area giochi dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria.

“Giochiamo per un Sorriso – Inclusive Edition” è organizzato dalle PGS Reggio Calabria, in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Calabria, la comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria e le PGS Calabria, con la consulenza della dott.ssa Graziana Oliverio – Psicologa clinica e dello sport, e grazie alla partecipazione attiva e sentita di numerose associazioni: ASD Polisportiva Team14, Rose Blu, PGS OradonBosco, Associazione Italiana Persone Down – Aipd Reggio Calabria Onlus, ASD Xenium Calcio a 5, Fondo di Solidarietà Luigi Corio, ASD Reghion di Davide Pignata, APD L’Aquilone, Fenix ASD Nuova Fata Morgana e A.GE.DI. onlus. L’evento è inoltre patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria, dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla FAST Confsal Calabria e dalla FIALS Reggio Calabria.