Giappone-Spagna, il gol di Tanaka è regolare: l’inquadratura che chiarisce i dubbi | FOTO e VIDEO

1 Dicembre 2022 22:57

Incredibile ma vero, il Giappone sorprende tutti e vince il Girone E, quello di Spagna e Germania. La nazionale asiatica prende spunto dagli eroi dei manga e, nonostante il passo falso contro la Costa Rica, riesce a battere in rimonta Germania e Giappone portandosi a casa 6 punti e il primo posto nel girone. Un risultato inaspettato alla vigilia del torneo. A farne le spese la Germania, terza e subito eliminata.

A far discutere, nella gara contro la Spagna, è il gol del 2-1 dei giapponesi: Mitoma si lancia in scivolata per mettere in mezzo un pallone destinato a uscire in fallo di fondo, riesce a crossare e per Tanaka è un gioco da ragazzi spingerla dentro. Ma al momento del cross la palla è dentro o fuori? In diretta e in alcuni replay la palla sembra essere uscita, anche i telecronisti Rai hanno pochi dubbi, ma al Var convalidano fra l’incredulità generale. Questione di prospettive.

In una foto postata da “Marca”, autorevole quotidiano spagnolo, l’inquadratura dall’alto mostra un pezzettino di palla ancora sulla linea, quanto basta per rendere il gol buono. “Il Var dice che la palla non è uscita tutta e… siamo alle corde“, l’amaro commento spagnolo.