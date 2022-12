Germania, sventato colpo di Stato: tra gli arrestati il Principe Heinrich XIII Reuss di Greiz, doveva essere il nuovo Imperatore | DETTAGLI

7 Dicembre 2022 11:44

Raid della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un “gruppo terroristico” di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento “Cittadini del Reich” (Reichsbuerger) sono sospettati di “aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato”, hanno dichiarato i procuratori. Nell’ambito dell’operazione antiterrorismo, che si è svolta oggi in Germania sono stati eseguiti anche due arresti all’estero, uno in Italia e l’altro in Austria. Lo scrive la Dpa. Gli altri arrestati sono stati intercettati nelle regioni tedesche di Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlino, Assia, Bassa Sassonia, Sassonia, Turingia.

Tra gli arrestati questa mattina anche il “Principe” tedesco Heinrich XIII Reuss di Greiz sospettato di aver pianificato un colpo di Stato in Germania con almeno altre 24 persone. Il complotto era quello di attaccare il Parlamento tedesco e insediarlo come Re/Imperatore della Repubblica tedesca.