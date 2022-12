Genoa-Frosinone 1-0: i rossoblu accorciano sulla Reggina, ma per gli amaranto la vetta è più vicina

18 Dicembre 2022 22:58

Si è appena concluso il secondo big match della 18ª giornata di Serie B. Dopo il pari di ieri al Granillo tra Reggina e Bari, che ha smosso poco le cose in vetta, quello di questa sera è decisamente più determinante. Il Genoa, infatti, ha avuto la meglio del Frosinone capolista per via di una rete di Bani nella prima parte di gara. La cura Gilardino, perlomeno in questo inizio, sembra funzionare: i rossoblu agganciano il Bari al terzo posto a 30 punti e vanno a -2 dagli amaranto secondi. A sua volta, però, la squadra di Inzaghi accorcia a -3 sui ciociari, che in due giornate dilapidano praticamente il vantaggio acquisito dopo la vittoria al Granillo del giorno dell’Immacolata. Per la compagine di Grosso, che resta prima a +6 sulle terze, è la seconda partita di fila senza gol. Interessante la prossima giornata, l’ultima di andata prima della sosta: la Reggina va ad Ascoli e il Frosinone ospita la Ternana, ma è su Bari-Genoa che sarà puntata l’attenzione delle prime due. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 18ª GIORNATA

SABATO 17 DICEMBRE

ore 18:00

Pisa-Brescia 3-0

ore 20:30

Reggina-Bari 0-0

DOMENICA 18 DICEMBRE

ore 14:00

Cittadella-Südtirol 0-2

Cosenza-Ascoli 1-3

Modena-Benevento 1-1

Parma-Spal 0-1

Ternana-Como 0-3

ore 18:45

Palermo-Cagliari 2-1

ore 20:45

Genoa-Frosinone 1-0

LUNEDI’ 19 DICEMBRE

ore 20:30

Perugia-Venezia

CLASSIFICA SERIE B