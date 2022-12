Natale e tradizione da Gelateria Cesare: la Christmas limited edition al gusto petrale

25 Dicembre 2022 14:42

Nonostante una giornata che, sotto il profilo della temperatura, ha ben poco, il Natale è arrivato anche a Reggio Calabria. È il tempo di godersi una serena giornata in famiglia, festeggiare tutti insieme davanti a ricche tavolate imbandite delle più squisite leccornie delle feste e poi concludere pranzi e cene con gli immancabili dolci della tradizione.

E quando si parla di dolcezza in riva allo Stretto, il primo riferimento non può che essere Gelateria Cesare, il chioschetto verde di Piazza Indipendenza che ha fatto del gelato reggino un’arte famosa anche in Giappone! Proprio in occasione delle festività natalizie, Gelateria Cesare ha deciso di regalare ai reggini una particolare Christmas limited edition che fonde dolcezza e tradizione.

Dalla fantasia di Davide Destefano è nato il gusto… petrale! Il dolce tipico della tradizione natalizia viene reinterpretato come gustoso gelato. La pasta frolla arricchita da frutta secca, vino cotto, cacao e fichi accarezzerà il vostro palato in pieno clima natalizio. Un gusto che sa di famiglia, di mamme, nonne e dolci ricordi da rivivere un boccone dopo l’altro.