Galleria Telegrafo, riunione in Prefettura a Messina: la DATA della possibile riapertura | FOTO

27 Dicembre 2022 14:10

Stamani si è riunito in Prefettura a Messina il COV (Comitato per l’ordine veicolare) coordinato dal capo di gabinetto Giovanni Musolino per fare il punto della situazione sulla galleria Telegrafo della A20 chiusa ormai al traffico veicolare da venerdì notte a causa dell’incendio di un tir. Presenti all’incontro il vice sindaco di Messina, il sindaco di Villafranca Tirrena, il 118, la Polstrada, la Polizia Metropolitana, la Polizia Municipale, l’Anas, il Cas, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, i Carabinieri. Dopo due giorni di pausa in occasione delle festività natalizie, oggi tutte le attività hanno ripreso il loro iter abituale; lo si è notato soprattutto sulla S.S. 113 in direzione Palermo considerato che, attualmente, è l’unica arteria percorribile per chi deve deve raggiungere la zona tirrenica. Maggiori danni stanno subendo gli autisti dei mezzi articolati che per arrivare nella zona industriale di Milazzo o di Barcellona P.G. sono costretti a passare da Catania, circumnavigando praticamente la Sicilia infatti, debbono percorrere circa 350 Km per giungere a destinazione. La maggior parte dei pendolari che dai comuni della zona Tirrenica come Villafranca, Saponara o Rometta, debbono venire a Messina e poi ritornare in sede, stanno optando per utilizzare i mezzi delle ferrovie italiane.

Una prima indiscrezione ipotizzata l’apertura di una sola corsia per venerdì mattina ma, i tecnici hanno manifestato grandi incertezze considerato che si stanno attendendo gli esami di laboratorio dei carotaggi per stabilire gli eventuali danni provocati dall’incendio alla volta della Galleria Telegrafo. Potenziati i servizi di viabilità alternativa sulla S.S. 113. Non ci resta che armarci di santa pazienza, cosa che ormai i cittadini siciliani fanno da decenni, considerato il disastro in cui versano le autostrade siciliane, sperando in un miracolo natalizio.