Fratelli d’Italia premia due classi dell’Istituto Comprensivo “Marvasi -Vizzone” di Rosarno

26 Dicembre 2022 18:16

Durante lo spettacolo per gli auguri di Natale gli alunni delle classi 5 C e 5 D hanno cantato con “voce e mani” utilizzando la lingua dei segni. Un progetto coordinato dalle docenti Imma Giovinazzo, Rosalba Biondo e Stefania Mancuso dell’Istituto Comprensivo “Marvasi Vizzone” di Rosarno ,diretto dal Prof.Giuseppe Eburnea, che ha dato la possibilità agli alunni di approcciarsi all’apprendimento della lingua dei segni. Tante le canzoni natalizie che i bambini hanno cantato interpretando con il linguaggio dei segni, abbattendo così ogni barriera e pregiudizio, per arrivare anche al cuore dei loro coetanei meno fortunati, sviluppando così un metodo comunicativo universale per un augurio davvero speciale.

Agli alunni alle docenti e al dirigente va l’encomio del Dipartimento di Equità Sociale e Disabilità di cui è responsabile la professoressa Francesca Frachea che ne riconosce il merito e al rientro delle vacanze natalizie consegnerà un premio per questa lodevole e importante iniziativa e afferma “l’introduzione della LIS nel contesto scolastico fa da supporto non solo per i soggetti affetti da sordità di ogni livello e grado ma anche per altri tipi di difficoltà didattiche e cognitive, abbatte ogni barriera di comunicazione e inoltre è una concreta risposta inclusiva”.