La svolta della Francia: preservativi gratis ai giovani, misura estesa anche per i minorenni

12 Dicembre 2022 12:41

La Francia lavora sulla salute e mette in campo una misura importante: i preservativi gratis per tutti i giovani fino ai 25 anni. Ieri Macron aveva annunciato la gratuità per i ragazzi dai 18 ai 25 anni, ma oggi in un video ha precisato che la misura verrà estesa anche ai minorenni. “E io dico ok, facciamolo”, dichiara Macron nel breve filmato pubblicato su Twitter, rendendo omaggio a quella che ritiene una “politica molto buona di prevenzione per permettere ai giovani di proteggersi”.

"La salute sessuale" dei giovani è un "vero tema" da prendere sul serio, ha detto Macron, richiamando alla vaccinazione degli adolescenti contro le infezioni da papilloma virus, legate alla comparsa di tumori. "E" un enorme lavoro d'informazione, bisogna farlo nelle scuole, bisogna moltiplicare gli sforzi e lo faremo". E anticipa: "Non escludo di andare verso la vaccinazione obbligatoria", quando si avranno "le giuste raccomandazioni scientifiche". In merito all'educazione sessuale, "non diamo il meglio su questo tema. La realtà – ha osservato – è molto molto lontana dalla teoria. Dobbiamo sollecitare meglio i nostri insegnanti, dobbiamo tornare a sensibilizzarli.