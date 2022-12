Francesca Frachea (FdI) in visita al Parlamento Europeo: “importanti opportunità per i territori calabresi”

15 Dicembre 2022 17:12

“A Strasburgo per discutere di opportunità per i territori calabresi”, con queste parole il capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Gioia Tauro, Francesca Frachea, giudica positiva la visita istituzionale al Parlamento europeo. “Un’ importante occasione formativa resa possibile grazie all’eurodeputato Denis Nesci – continua la nota – e che ha permesso a me e ad una delegazione di amministratori locali, di prendere contezza di alcuni strumenti finanziari messi a disposizione dall’Europa in favore dei territori e del loro percorso di sviluppo”.

“Tre giorni di confronto e approfondimento, su alcuni temi centrali della programmazione 21/27, tra cui il programma per le energie rinnovabili, il PNRR e fondi relativi alla coesione sociale. Un’esperienza utile ed arricchente, per questo ringrazio l’On. Denis Nesci per la sua disponibilità e per la sua volontà di intraprendere un percorso sinergico con gli amministratori calabresi”, conclude Francesca Frachea.