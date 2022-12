L’entusiasmo prepartita, i gol, la ola, la “torciata”, i saluti: la FOTOGALLERY completa di Reggina-Inter

22 Dicembre 2022 22:16

L’attesa di una giornata, il calore pre-partita, l’entusiasmo dentro e fuori lo stadio, anche un po’ di caos al centro cittadino. Oggi Reggina-Inter è stata tanto, una festa. Di sport, in primis. Alla fine la Reggina ha tenuto, giocato, soccombendo solo nel finale per via delle reti di Dzeko e Lukaku negli ultimi dieci minuti. Anche questo, ma non solo, è raccolto all’interno della nostra FOTOGALLERY completa, a cura di Salvatore Dato. Ci sono le foto dei tifosi all’esterno del Granillo, con un mix di sciarpe amaranto e nerazzurre, poi quelle all’interno, con l’entusiasmo di tutto lo stadio, e infine quelle della gara e dei saluti a fine partita. A corredo tutte le immagini.