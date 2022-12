La finale più bella di sempre! Il Dio del Pallone ha deciso: tra due alieni vince Messi, l’Argentina batte la Francia ed è sul tetto del Mondo!

18 Dicembre 2022 19:06

L’avete registrata? Bene. Tenetela in archivio, per sempre. E, quando un bambino vi chiederà cosa è il Calcio, rispolveratela e fatela vedere. E poi replicate le copie e distribuitele in tutte le scuole calcio del mondo. Il calcio è questo, il calcio è oggi. Il calcio è Argentina-Francia, senza timore di smentita la finale più bella di sempre di un Mondiale di calcio. Con due dei giocatori migliori di sempre. Una partita che, chiunque, avrebbe voluto non finisse mai. Argentina-Francia è un inno al calcio, un inno alla gioia, il simbolo del calcio che emoziona, che ti stupisce, che ti cattura, che ti fa amare questo sport. Una partita che diventa difficile, ma bello, commentare anche da parte nostra, anzi probabilmente da parte di chiunque. I protagonisti principali non potevano che essere loro, i più attesi: Messi e Mbappé. Chi vince? Il Dio del calcio ha deciso: sul tetto del Mondo ci va lui, Leo Messi. E’ il coronamento della straordinaria carriera di uno straordinario calciatore!

La partita. Il primo tempo è nettamente di marca argentina: Messi e Di Maria guidano l’orchestra Albiceleste, sin dai primi minuti, e la Francia non ci capisce molto. Fisicamente e psicologicamente assente, Rabiot e compagni subiscono il palleggio e i ritmi intensissimi degli avversari. E non per niente sono sempre quei due a indirizzare la squadra sul 2-0. Di Maria scappa via a Dembelé, che lo atterra e provoca il rigore: Messi è freddissimo e fa 1-0. Poi, la stessa Pulce, con due tocchi spacca la difesa avversaria e avvia il contropiede finalizzato da Di Maria. C’è una sola squadra in campo. Per tutto il primo tempo? Non solo, anche per buona parte della ripresa. Deschamps al 40′ toglie Giroud e Dembelé, ma le sostituzioni non cambiano l’atteggiamento della Francia, che sembra a terra. L’Argentina invece, che nel primo tempo aveva corso molto, nella ripresa decide di gestire, ma non è nelle sue corde, per caratteristiche. E infatti, come accaduto contro l’Olanda, un episodio isolato cambia tutto e l’Argentina fa harakiri: atterrato Thuram in area, Mbappé non sbaglia e poi, clamorosamente, fa 2-2 dopo qualche minuto, lasciato inspiegabilmente solo a concludere al volo. Adesso la partita è bellissima: l’inerzia è dalla parte della Francia, in un attimo, ma è Messi a sfiorare il nuovo vantaggio in pieno recupero.

Ai supplementari, la gara si mantiene su ritmi piacevoli. Come contro l’Olanda, anche oggi l’ingresso di Lautaro riaccende offensivamente l’Argentina, ma il Toro sbaglia l’impossibile. Fallisce clamorosamente due occasioni e propizia la terza: servito sul filo, diagonale potente, Lloris respinge, ancora Messi da due passi. E’ 3-2, col brivido Var. Finita? Macché! E’ il Calcio! E’ la finale più bella di sempre. E così Mbappé si guadagna un altro rigore e lo segna, ancora, come fanno i campioni. 3-3, si va ai rigori. I campioni fanno gol ancora, Messi e Mbappé. Gli errori decisivi sono di Coman e Tchouameni, mentre Montiel non sbaglia e porta l’Argentina nella storia!