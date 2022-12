Nasce Filcams CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria: a guidarla Valerio Romano

15 Dicembre 2022 14:46

“Nasce la Filcams CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria, a guidarla per i prossimi 4 anni sarà Valerio Romano, 38 anni, dirigente riconosciuto della CGIL reggina. La prima pietra della Filcams CGIL area metropolitana di Reggio Calabria è stata posata al Congresso che si è tenuto ieri (14 dic) presso L’A gourmet accademia – dello chef Cogliandro, luogo simbolo poiché si tratta di un calabrese onesto che si è ribellato al pagamento del pizzo denunciando la ‘Ndrangheta“. È quanto affermato in una nota stampa da Filcams CGIL Reggio Calabria.

“Una giornata importante e storica per il sindacato che compie un passaggio politico e organizzativo che ha lo scopo di meglio radicare l’organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro e nel territorio. Meno strutture organizzative più spazio per il lavoro di prossimità e di tutela individuale e collettiva, maggiore impegno per la contrattazione aziendale, inclusiva, territoriale. – si legge ancora nella nota – A guidare da Segretario Generale della Filcams CGIL area metropolitana di Reggio Calabria sarà Valerio Romano 38 anni, dirigente affermato del territorio della Piana di Gioa Tauro che ha maturato varie esperienze di natura politica e sindacale, anche in Filcams, prima di essere votato ieri all’unanimità a ricoprire il nuovo importante incarico. Il Congresso, i delegati e le delegate hanno rivolto un ringraziamento particolare e speciale alla compagna Samantha Caridi che dopo anni di impegno alla guida della Filcams CGIL di Reggio Calabria ricoprirà un incarico di rilievo all’interno della CGIL territoriale di Reggio Calabria“.