Fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra, la madre di Francesca Di Dio: “voglio il corpo di mia figlia a casa”

23 Dicembre 2022 13:09

“Siamo disperati, non pensavamo potesse mai accadere una cosa del genere, mia figlia era una ragazza solare, gentile e molto generosa. Amava il suo ragazzo ed era venuta qui in Inghilterra per trovarlo e stare con lui e poi sarebbe tornata presto a casa. Siamo in Inghilterra ma ancora non sappiamo nulla dagli investigatori su quanto accaduto. Stiamo andando proprio a parlare con loro e ci incontreremo anche con i genitori del ragazzo“. Lo dice, raggiunta telefonicamente dall’ANSA, Anna Niosi madre di Francesca Di Dio, 20 anni, la ragazza originaria di Montagnareale (Messina) trovata morta con il fidanzato Nino Calabró, 25 anni, originario di di Barcellona Pozzo di Gotto ma residente a Milazzo, nella casa di lui a Thornaby, sulla riva ovest del fiume Tess, nella contea dello Yorkshire in Gran Bretagna.

“Spero presto si faccia chiarezza su quanto accaduto – aggiunge la mamma di Francesca – e che presto possiamo tornare con il corpo della mia ragazza a casa“. Un giovane è stato fermato dalla polizia che ancora non parla di “omicidio” anche se tutti gli elementi inducono a ritenere che la giovane coppia sia stata assassinata.