Festival Euromediterraneo: rinviato lo spettacolo di Francesco Montanari

14 Dicembre 2022 15:38

Per un sopraggiunto impegno professionale dell’attore Francesco Montanari, lo spettacolo in cartellone al Festival Euromediterraneo, “Il Processo” previsto per giorno venerdì 16 dicembre alle ore 20 presso il Salone Razzetti del Chiostro dei domenicani viene riprogrammato per il giorno seguente sabato 17 dicembre allo stesso orario e nello stesso luogo.

Viene anche rinviato a sabato 17, alle ore 18, il workshop sull’arte teatrale della sezione Altomonte Open “Suoni e parole del Mediterraneo” art che Montanari terrà sempre nel Salone Razzetti. Gli appuntamenti con Debora Caprioglio sono invece confermati entrambi per giovedì 15 dicembre.