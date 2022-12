“Esserci per cambiare”, il Congresso Confederale CISL FP Reggio Calabria: i temi trattati

31 Dicembre 2022 12:46

“‘Esserci per cambiare’. Questo è stato il tema del Congresso Confederale della nostra Organizzazione – È quanto dichiara il Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria Vincenzo Sera – Un anno trascorso che ha ricordato i tanti defunti per l’ondata pandemica, nonchè i tanti morti sui posti di lavoro – Ha ricordato l’impegno di tante donne e tanti uomini, che hanno sacrificato le famiglie per stare in prima linea a fronteggiare e dare aiuto ai più bisognosi.

Donne e Uomini che non si sono arresi, vincolando tutte le loro forze nella ricerca, nella cura e nell’assistenza sanitaria, nella tutela dell’ordine pubblico, nella garanzia dei servizi pubblici essenziali, nell’educazione scolastica e in tanti altri settori sia del pubblico che del privato“.

“Un anno che ci ha fatto riappropriare della gioia delle relazioni interpersonali e della libertà con l’unico obiettivo di partecpiare alle azioni che porteranno per il futuro delle nuove generazioni la speranza di una vita migliore. A tutti loro va il nostro sentimento di riconoscenza e gratitudine – Continua il Segretario Generale Vincenzo Sera – descrivendo l’attività svolta durante l’anno, che oltre alla difesa dei diritti dei lavoratori, ha registrato la grande professionalità e la determinazione di tutti i Dirigenti della CISL FP condotta nelle diverse delegazioni trattanti di tutti i comparti, oltre che dalla RSU, ha consentito di concludere positivamente il percorso di contrattazione integrativa di Ente, hanno consentito mediante la stipula dei CCDI di valorizzare ed incentivare le risorse umane che da tanto tempo sono al servizio dell’Utenza erogando servizi di qualità”.

“Nel Comparto “funzioni locali”, le ristrette risorse economiche dei Comuni hanno dato poco spazio, nonostante ciò, si è riusciti, a dare corso in alcuni Comuni, alle progressioni economiche orizzontali (PEO). Tanti sono gli Enti dove la CISL FP è intervenuta ponendo al centro l’interesse legittimo dei lavoratori ad avere riconosciuta la giusta professionalità con la firma del contratto decentrato. Una sinergia sindacale alla Città Metropolitana ed al Comune di Reggio Calabria, infatti è bastato un nuovo impegno politico di condivisione per garantire il contratto integrativo ai tanti lavoratori dei due Enti. Dopo tanti anni si è riusciti anche a sottoscrivere il contratto della Dirigenza al Comune di Reggio Calabria che risultava scaduto ormai da un decennio. – si legge nella nota – Già dai primi giorni dell’anno si intensificherà l’azione sindacale per sollecitare ulteriormente i due Enti, per dare priorità alle procedure concorsuali al fine di rimpiazzare gli organici, ormai ridotti a lumicino, ai fini di una migliore erogazione dei servizi alla cittadinanza.

Si continua a registrate una nota dolente rispetto l’attività dei servizi sociali sicuramente qualcosa è migliorato rispetto al passato, ma si attendono risposte concrete per gli impegni presi per il servizio degli Assistenti Educativi, figure fondamentali per l’integrazione scolastica dei bambini diversamente abili, ancora oggi sono in attesa questi lavoratori di alcune mensilità dell’anno precedente, manca altresì, il giusto inquadramento professionale con una adeguata retribuzione. Impegno preso sia dall’Assessore nonché dal Sindaco f.f., bisogna intensificare il controllo affinchè le Cooperative rispettino i capitolati di appalto, ma soprattutto la professionalità dei lavoratori. Anche questa attività sarà uno dei primi obiettivi per il prossimo anno e riguarderà sia il settore degli assistenti educativi ed anche quello degli asili comunali“.

“Nel comparto sanità pubblica e privata si è registrato un timido segnale di cambiamento, è’ necessario un rinnovato modello sanitario pubblico, una significativa valorizzazione del personale in servizio e recuperare il vuoto degli organici con nuove assunzioni. Nuove regole di gestione, ma anche regole decisionali che attribuiscono la responsabilità delle scelte in campo ad un unico soggetto. Una riorganizzazione della sanità pubblica, anzi una vera e propria rivoluzione: più territorio, più personale, più risorse, ma non basta – aggiunge Vincenzo Sera – serve oggi più che mai una riorganizzazione, anzi una rivoluzione delle cure primarie, una nuova medicina generale (di famiglia) e di continuità assistenziale h24 (in sicurezza e con strutture adeguate), con ambulatori moderni e attrezzati. Serve iniettare nuova energia e risorse economiche negli ospedali.

La CISL FP è intervenuta spesso con toni anche duri, per cercare un dialogo costruttivo al fine di trovare soluzioni per garantire il diritto alla salute per i cittadini, nonché la tutela dei lavoratori in termini di sicurezza e garantire istituti contrattuali spesso dimenticati e calpestati. All’ASP di Reggio Calabria, grazie al Commissario dott. Di Furia e la ritrovata sinergia, si è proceduto al recupero delle relazioni sindacali.

Anche all’azienda Ospedaliera BMM GOM di Reggio Calabria, sotto la direzione del Commissario dott. Scaffidi, ha dimostrato di poter raggiungere punti di eccellenza, organizzativi e professionali, garantendo altresì, ancora una volta la sottoscrizione del contratto integrativo per i lavoratori. Nelle Funzioni Centrali si è continuata l’azione di condivisione, tutte le Amministrazioni in sinergia hanno cercato di garantire servizi e tutele al personale. Si è contraddistinta la professionalità del direttore Carmelo G. Malacrino del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che ha organizzato una magnifica attività per i 50 anni del ritrovamento dei Bronzi di Riace, tante le iniziative che hanno dato un forte risalto mediatico alla Calabria ed in particolare alla Città Metropolitana“.

“I nuovi canali di comunicazione, hanno riscontrato grandi consensi, utilizzando la nuova cultura interattiva del digitale, valorizzando la storia e l’arte antica facendo rivivere virtualmente le bellezze e le straordinarie collezioni archeologiche custodite al Museo Nazionale di Reggio Calabria. Si conclude un anno in cui, la politica ora si trova difronte alla questione del futuro, un ripensamento profondo, di un nuovo orinetamento radicale di azione. E’ chiaro che le politiche sono efficaci quando orientano scelte, interpretano e appoggiano pratiche di vita attente e responsabili. Non si tratta di chiudere una parentesi – conclude Il Segretario Generale della CISL FP di Reggio Calabria, Vincenzo Sera – ma di saper ridisegnare insieme una nuova convivenza e ripartire con idee nuove, progettare e costruire con tutti gli interessati la società del futuro. Consapevoli del nostro ruolo, spetta anche al sindacato accompagnare e seguire i processi delle transizioni, questo è il senso del valore del motto “esserci per cambiare”, poiché le azioni dovranno incidere maggiormente sulle persone e sul lavoro“.