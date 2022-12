Forte esplosione a Stromboli: imponente trabocco lavico | FOTO

4 Dicembre 2022 17:12

Paura in Sicilia a causa di un importante trabocco lavico sullo Stromboli, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Dopo il maltempo e l’alluvione di ieri nel messinese ed il terremoto di questa mattina con epicentro alle Isole Eolie, una nuova allerta per l’Isola.

L’ultimo comunicato dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che monitora costantemente il vulcano siciliano, “comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 15:31 (14:31 UTC), un flusso piroclastico“.