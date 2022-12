Floridia e De Luca: “emergenza collegamenti verso Messina, ecco i motivi”

31 Dicembre 2022 14:06

“Con l’interdizione della circolazione nell’Autostrada A20, direzione Me-Pa, nel tratto Messina Giostra – Villafranca Tirrena, dettata dalla necessità di lavori di ripristino e messa in sicurezza della Galleria “Telegrafo” a seguito dell’incidente dello scorso 24 dicembre, si è compromesso gravemente il collegamento della Città di Messina con il versante tirrenico, con conseguenti danni e disagi ai cittadini e alle aziende del territorio“. Così in una nota il senatore del Movimento Cinque Stelle Barbara Floridia ed il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca. “Per questa ragione, abbiamo ritenuto doveroso rivolgerci al Prefetto di Messina, al Presidente della Regione e ai rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato, affinchè, oltre ad adottare ogni altro provvedimento utile a risolvere e/o mitigare l’emergenza, provvedano nell’immediato ad implementare i collegamenti ferroviari da e per la città dello Stretto, anche tramite lo stanziamento di risorse ad hoc, per tutto il tempo necessario“, rimarcano.

“Purtroppo, ancora oggi, mentre il Governo Meloni e il Ministro Salvini individuano nello spot del ponte la misura salvifica della Sicilia e, come annunciato ieri, prorogano la concessione autostradale al CAS, cittadini ed aziende devono fare i conti con una realtà in cui la 13ma città d’Italia viene chiusa per settimane a causa di un incidente”, concludono.