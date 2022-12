Elly Schlein si candida alle Primarie PD: “Meloni non difende poveri e donne, costruiamo alternativa”

4 Dicembre 2022 13:35

“Voglio diventare nuova segretaria, facciamolo insieme“. Elly Schlein annuncia la propria candidatura alla segreteria del Partito Democratico a Roma, nel corso dell’incontro “Parte da noi”. “La visione del futuro che parte da noi parte da tre sfide cruciali: diseguaglianze, clima e precarietà. Le destre non ne parlano, è come se vivessero in un altro Paese“, ha dichiarato.

“Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd”, ha aggiunto la Schlein che si è proposta per “costruire l’alternativa che merita questo Paese“. Chiaro il riferimento al premier Giorgia Meloni che “ha già mostrato il suo volto“, con una manovra “contro i poveri“. Citata nel discorso anche Opzione donna: “non tutte le leadership femminili sono femministe, non ce ne facciamo niente di una premier donna che non aiuta le altre donne, che non ne difende i diritti. Nella manovra si restringe Opzione donna e si differenziano le donne sulla base dei figli“.

Per quanto riguarda il PD, Schlein ha sottolineato: “siamo qua per far partire un percorso collettivo per un contributo alla ricostruzione di un nuovo Pd di cui abbiamo bisogno. Questo processo costituente è un’occasione. Portiamo le nostre proposte. Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd, tenere insieme la comunità e salvaguardare il suo pluralismo, le sue diversità, ma senza rinunciare a una identità chiara, comprensibile e coerente. Non è una sfida da leggere nella divisione fra riformismo e radicalità, c’è un campo comune: come cambiare il modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile.

Serve una cosa nuova, perché quello che siamo stati fino a qua non basta. Non sprechiamo la Costituente, è una sfida, non la vince chi si candida ma una comunità, bisogna valorizzare una nuova classe dirigente, con amministratrici e amministratori. Siamo qua non per fare una nuova corrente, siamo un’onda non una corrente nuova. Non ci saranno mai gli schleiniani“.