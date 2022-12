Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro il resoconto del piano fieristico annuale della Città Metropolitana

19 Dicembre 2022 14:35

Una straordinaria partecipazione di pubblico, nel prestigioso contesto di “Artigiano in Fiera” a Milano, ha chiuso le attività del piano fieristico della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’annualità 2022. Un’attività caratterizzata quest’anno, in occasione del 50esimo anniversario dei Bronzi di Riace, da una proposta culturale e promozionale ampia e variegata, sia in chiave turistica che produttiva, che ha messo in vetrina le migliori eccellenze ed i principali attrattori culturali e turistici del territorio metropolitano. Durante l’anno sono decine gli espositori e le aziende del territorio coinvolte nei diversi contesti fieristici, altrettante le iniziative culturali e di promozione territoriale, attività di comunicazione che hanno coinvolto le principali città italiane e le fiere più prestigiose, per un bilancio che nel 2022 ha consentito di raggiungere centinaia di migliaia di contatti.

L’attività di promozione attivata durante l’anno sarà sintetizzata ed illustrata nel corso di una conferenza stampa convocata per domani, martedì 20 dicembre alle ore 11.30, nella Sala Biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro, alla presenza del sindaco facente funzioni Carmelo Versace e degli altri rappresentanti della Città Metropolitana. All’incontro con i giornalisti sono stati invitati anche i produttori delle eccellenze proposte in occasione dell’ultima fiera di Milano, che allestiranno una piccola degustazione di prodotti tipici. L’incontro sarà anche occasione per un scambio di auguri in vista delle festività natalizie.