Le eccellenze reggine protagoniste a Milano, Versace euforico: “ancora un’occasione per noi”

6 Dicembre 2022 18:26

“Le eccellenze del nostro territorio, ancora una volta, sono protagoniste in un contesto internazionale di altissimo livello”. Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è stato presente allo stand della Città Metropolitana allestito all’interno di “Artigiano in fiera”, la kermesse mondiale dedicata alle attività produttive che, in questi giorni, si sta svolgendo a Milano. “Fa piacere – ha detto l’inquilino di Palazzo Alvaro – poter assistere e partecipare ad un evento in cui le nostre aziende presentano al mondo, con vivacità e passione, i prodotti identitari della nostra terra”. Uno su tutti: “Il Bergamotto di Reggio Calabria è protagonista indiscusso di una manifestazione che riunisce le anime genuine dell’economia del Paese ed in cui trovano spazio tutti i prodotti dell’area metropolitana reggina, ognuno unico per genere, caratteristiche e peculiarità. Una grande esperienza, non c’è che dire”.

“Questa fiera – ha continuato Versace – rappresenta un’occasione importante perché arriva in concomitanza delle celebrazioni del 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, leitmotiv di un 2022 in cui ogni iniziativa è proiettata a rilanciare il nostro territorio attraverso l’imponente immagine dei due grandi guerrieri. La presenza, qui ad “Artigiano in fiera”, di tante aziende dell’area metropolitana – ha concluso il sindaco facente funzioni – è sintomo di vitalità, della forza e della voglia che spingono i nostri artigiani a voler emergere per far conoscere l’essenza pura e semplice dei nostri luoghi e della nostre prelibatezze. La Città Metropolitana, in questo senso, svolge un ruolo di supporto e sostegno ad ogni realtà produttiva che ha la necessità di tornare a respirare dopo i tempi funesti della pandemia”.